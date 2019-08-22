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Rifat'tan rakiplere gözdağı

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Küçük Kaymaklı'nın başarılı sol kanat oyuncusu Rifat Hacıarifoğlu, yeni sezona oldukça hırslı hazırlanıyor.

Rifat'tan rakiplere gözdağı
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Kartepe kampında oldukça hırslı çalışan Rifat, kamp sonrası facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Ben güçlüyüm. Bunu ben biliyorum. Sizin de bilmenizi istedim." paylaşımını yaparak rakiplere gözdağı verdi.

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