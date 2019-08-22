Rifat'tan rakiplere gözdağı

Küçük Kaymaklı'nın başarılı sol kanat oyuncusu Rifat Hacıarifoğlu, yeni sezona oldukça hırslı hazırlanıyor.

Kartepe kampında oldukça hırslı çalışan Rifat, kamp sonrası facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Ben güçlüyüm. Bunu ben biliyorum. Sizin de bilmenizi istedim." paylaşımını yaparak rakiplere gözdağı verdi.