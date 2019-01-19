banner255
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
2 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
42 0
 
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
17 0
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
18 0
Futsalın şampiyonu LTL
Futsalın şampiyonu LTL
59 0
Yasaklanan Kitaplar Listesi
Yasaklanan Kitaplar Listesi
45 0
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
88 0
banner82

Rifat korkuttu

banner27

banner210
Rifat korkuttu
banner215

K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy dün Göçmenköy Stadı'nda, K-PET Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ile bir hazırlık maçı oynadı.

Küçük Kaymaklı'nın 3-2 kazandığı maçta çıktığı hava topu mücadelesinde yere dengesiz düşen Göçmenköy'ün başarılı defans futbolcusu Rifat Kanıöz, kötü şekilde sakatlandı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Rifat'ın, MR'ı çekildi. Çekilen MR’ında kırık rastlanmayan Rifat, başını da çarptığı için bir müddet hastanede müşahade altında tutulup, taburcu edildi. Rifat birkaç gün istirahat edip, antrenmanlara katılabilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.