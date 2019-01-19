Rifat korkuttu

K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy dün Göçmenköy Stadı'nda, K-PET Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ile bir hazırlık maçı oynadı.

Küçük Kaymaklı'nın 3-2 kazandığı maçta çıktığı hava topu mücadelesinde yere dengesiz düşen Göçmenköy'ün başarılı defans futbolcusu Rifat Kanıöz, kötü şekilde sakatlandı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Rifat'ın, MR'ı çekildi. Çekilen MR’ında kırık rastlanmayan Rifat, başını da çarptığı için bir müddet hastanede müşahade altında tutulup, taburcu edildi. Rifat birkaç gün istirahat edip, antrenmanlara katılabilecek.