banner107
Dev maçta yenişemediler
Dev maçta yenişemediler
18 0
Sarı kırmızı coşku
Sarı kırmızı coşku
45 0
5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu
5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu
70 0
Bayram üstü mağdur oldular
Bayram üstü mağdur oldular
187 0
Dev şölen başladı
Dev şölen başladı
56 0
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
68 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
693 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
106 0
banner82
banner147

Reşit, Yenicami'yi bekleyecek

banner27

Yenicami'nin başarılı futbolcusu Reşit Erişik, aldığı transfer tekliflerini değerlendirmeden önce kulübü Yenicami'nin vereceği kararı bekleyecek

Reşit, Yenicami'yi bekleyecek
banner137

Hamit SAKALLI

Yenicami'nin alt yapısından yetişen başarılı futbolcu Reşit Erişik, transfer tekliflerini değerlendirmeden önce kulübü Yenicami'nin vereceği kararı bekleyecek.

Yenicami teknik heyetinin vereceği karara göre hareket edecek olan Reşit, kulübünde futbol oynamayı istiyor. Ancak geçmiş sezonlarda olduğu gibi kiralık transferinin gündeme gelmesi durumunda teklifleri değerlendirecek olan Reşit ile özellikle Bülent Aytaç'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gençler Birliği ciddi şekilde ilgileniyor. Cihangir ile Gençlik Gücü'nün de transfer listesinde olan Reşit, geçtiğimiz sezon Binatlı'da başarılı bir sezon geçirmişti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.