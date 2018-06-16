Reşit, Yenicami'yi bekleyecek

Yenicami'nin başarılı futbolcusu Reşit Erişik, aldığı transfer tekliflerini değerlendirmeden önce kulübü Yenicami'nin vereceği kararı bekleyecek

Hamit SAKALLI

Yenicami'nin alt yapısından yetişen başarılı futbolcu Reşit Erişik, transfer tekliflerini değerlendirmeden önce kulübü Yenicami'nin vereceği kararı bekleyecek.

Yenicami teknik heyetinin vereceği karara göre hareket edecek olan Reşit, kulübünde futbol oynamayı istiyor. Ancak geçmiş sezonlarda olduğu gibi kiralık transferinin gündeme gelmesi durumunda teklifleri değerlendirecek olan Reşit ile özellikle Bülent Aytaç'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gençler Birliği ciddi şekilde ilgileniyor. Cihangir ile Gençlik Gücü'nün de transfer listesinde olan Reşit, geçtiğimiz sezon Binatlı'da başarılı bir sezon geçirmişti.