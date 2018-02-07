Republic of Garga

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar, Mağusa Canbulat Stadı'nda, Mağusa derbisinde karşı karşıya geldiler.

Mücadeleden ikinci devrede bulduğu gollerle 3-0 galip ayrılan ve K-PET Birinci Lig ekibi rakibi karşısında turu geçen K-PET Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü, adını çeyrek finale yazdırdı. Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Arif, 58. dakikada Malik ve 90+2. dakikada Rasheed kaydetti. 1 topu direkten dönen, girdiği birkaç pozisyonu ise değerlendiremeyen Dumlupınar ise elenmekten kurtulamadı.