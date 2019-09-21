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Renktaşlardan Görneç güldü

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Görneç, renktaşı yeşil beyazlı Bostancı Bağcıl'ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken, Bostancı Bağcıl 2. haftayı da puansız tamamladı

Renktaşlardan Görneç güldü
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K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Görneç, renktaşı yeşil beyazlı Bostancı Bağcıl'ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken, Bostancı Bağcıl 2. haftayı da puansız tamamladı.

Üç Şehitler Stadında oynanan ve Zekai Töre'nin yönettiği maçın geneli Görneç'in kontrolünde geçerken, Bostancı Bağcıl'ın beraberlik çabası sonuç getirmedi.

Maçın ilk devresini Görneç, 41. dakikda Besim Denizalp'ın golüyle öne geçerken, devre de 1-0 sona erdi.

İkinci devrenin ortalarında oyu üstünlüğünü ele alan Bostancı Bağcıl, ilk maçına çıkan Zekai Serdar'ın golüyle skoru 1-1 yaptı. Ancak bu gole hemen reaksiyon veren Görneç 75'te Yaşar'ın asistinde Arda ile yeniden öne geçti. 2-1 Maçın son sözünü ise yine Yaşar'ın asistinde İlyas söylerken, maç 3-1 tamamlandı.

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