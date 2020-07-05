Renktaşlar kızardı

K-PET Birinci Ligde 26. Hafta maçında 2 yeşil beyazlı takımdan Çanakkale, Karşıyaka’yı Muharrem Döveç Stadında, konuk etti.
Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu ve Ali ErcenOrçan’ın yönettiği playout hattında ilerlemek isteyen Çanakkale, playout hattından uzaklaşmak isteyen Karşyaka ile 1-1 berabere kaldı. Çanakkale’den Ekrem, Karşıyaka’dan Bayram Arıkhan maç içinde kırmızı kart görürken, maç sonunda Çanakkale’den Hüseyin, Karşıyaka’dan Bayram Dağgül kırmızı kart gördüler.
Uvanç ve Hüseyin Konyalıoğlu’nun karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlanan maç sonunda Çanakkale, 28 puana yükselip nefes alırken, Karşıyaka da 36 puana tırmandı.