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Renktaşlar kızardı

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Playout hattında ilerlemek isteyen Çanakkale, playout hattından uzaklaşmak isteyen Karşyaka ile 1-1 berabere kaldı

Renktaşlar kızardı

K-PET Birinci Ligde 26. Hafta maçında 2 yeşil beyazlı takımdan Çanakkale, Karşıyaka’yı Muharrem Döveç Stadında, konuk etti.

Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu ve Ali ErcenOrçan’ın yönettiği playout hattında ilerlemek isteyen Çanakkale, playout hattından uzaklaşmak isteyen Karşyaka ile 1-1 berabere kaldı. Çanakkale’den Ekrem, Karşıyaka’dan Bayram Arıkhan maç içinde kırmızı kart görürken, maç sonunda Çanakkale’den Hüseyin, Karşıyaka’dan Bayram Dağgül kırmızı kart gördüler.

Uvanç ve Hüseyin Konyalıoğlu’nun karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlanan maç sonunda Çanakkale, 28 puana yükselip nefes alırken, Karşıyaka da 36 puana tırmandı.

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