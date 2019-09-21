Renktaşlar kardeşce

Yeşil beyazlı iki takım Gençlik Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova, 2-2 berabere kalarak birer puanı hanelerine yazdırdılar. 2 takımın birer topunun direkten döndüğü maçta Gençlik Gücü'nde Prince Boateng, Yeşilova ise Billy Mehmet maçta ön plana çıkan futbolcular oldular

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı. Hakemler:Evren Karademir, Mert E.Bulut,Burak Mandıralı,Hakan Ünal. Gençlik Gücü:Raif,Tayfun(HüseyinTaşcı), Emir,Hacı,Aşkın,Michael, Ahmet (Hüseyin Paşa), Özgür(Arif),Boateng,Uche,İdan. M.Alsancak Yeşilova:Kemal,Mustafa,Vakkas,Mejdi,Memduh,Emin, Emmanuel, Burak (Yasin), Esosa,Mehmet,Frıdes. Hakan Ahmet SAÇAR K-Pet Süper Ligin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ve Merit Alsancak Yeşilova takımları arasındaki maçta, taraflar ikişer gol kaydederek birer puanı aldılar. Müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım etkili oyununu skorda yansıtarak devreyi 2-1 önde kapadı. İkinci yarıda ise bu kez deplasman takımı oyun üstünlüğünü ele aldı. Konuk ekip penaltıdan bulduğu golle skoru eşitlemesini bildi. Bu sonuçla Gençlik Gücü'nün puanı 2, Merit Alsancak Yeşilova'nın ise 4 oldu. 19.dakikada gelişen verkaç organizasyonunda, en son topla buluşan İdan'ın yaklaşık 25 metreden çekmiş olduğu sert şut ağlarla gidince Gençlik Gücü 1-0 öne geçti. 20.dakikada gelişen konuk takım atağında,ceza alanı içerisinde top ile buluşan Burağın vuruşunu,kaleci Raif ayni güzellikte kornere çeldi. 35.dakikada Gençlik Gücü'nün kullandığı köşe atışında, konuk takım oyuncuları topa müdahale edemeyince, kale alanı içerinde topu önünde bulan Tayfun'nun vuruşu gol oldu.2-0. 39.dakikada organize gelişen gelişen konuk takım atağında topla son buluşan Mustafa'nın şutu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gidince skor 1-2 oldu. 43. dakikada Esasa'nın yaklaşık 30 metreden çekmiş olduğu şutu kaleci Raif uçarak kornere tokatladı. İlk Yarı 2-1 evsahibi takımın üstünlüğünde sona erdi. 70.dakikada ani gelişen Gençlik Gücü atağında kaleciden de sıyrılan Boateng'in dar açıdan çekmiş olduğu şut,yan kale direğinden oyun alanına geri döndü. 73.dakika ceza alanı içerisinde Memduh düşürülmesi neticesinde konuk takım penaltı atışı kazandı.Atışı kullanan Mehmet Osman skoru 2-2 yaptı. 80. dakikada Emmanuel'in ceza alanı dışından çekmiş olduğu sert şut, üst kale direğine çarpıp kale alanı içerisine düştü, müsait pozisyondaki Yasin boş kale yerine topu dışarı attı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.