Remzi, Ocağı sırtlıyor

Yer: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ali Özer, Olgun Canik, Özal Çağlayan
BÜY: Erdoğan, Fikri, İbrahim, Isaac, Hasan, Ahmet (Fikri Aslan), Kossi, Erkan, Azat (Mustafa Kemal), Yankı(Ömer), Adeola
TOL: Cenk,İsmet, Remzi, Cevdet (Mehmet Çayan), Mehmet, İlker İnceler, Ali Özbahar, İlker Tek, İbrahim (Ali Avcısoyu), Bilal, Oha (Deniz)
Niyazi ERGÜLEN
K-Pet Süper Ligin üçüncü hafta kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadında karşı karşıya geldiler
Maçın ilk bölümünde geriye düşen Türk Ocağı, deplasmanda Baf Ülkü Yurdu'nu 3-2 mağlup ederek, yoluna kayıpsız devam etti. Baf Ülkü Yurdu'nun gollerini Yankı ve Kossi, Türk Ocağı'nın gollerini Remzi 2 ve Ali Avcısoyu kaydetti. Baf Ülkü Yurdu'nda Isaac son dakikada kırmızı kart gördü.
Özellikle ilk devrenin son bölümü oldukça gergin geçerken, devrenin tamamlanması ile birlikte 2 takım futbolcuları arasında olaylar çıktı. Bazı taraftarlar da olaylara müdahil olmaya çalışırken, araya giren polisler olayları büyümeden önledi.
Maçın ilk devresinde Baf Ülkü Yurdu 21. dakikada Yankı'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Türk Ocağı'nın formda golcüsü Remzi, 45'te skoru belirledi. 1-1
İkinci devreye Türk Ocağı etkili başlarken, 68'de Remzi'nin penaltıdan ve 75'te Ali skoru 1-3 yaptı. 79'da Kossi skoru belirledi. 2-3