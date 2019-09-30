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Remzi, Ocağı sırtlıyor

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Türk Ocağı, geriye düştüğü maçta Baf Ülkü Yurdu'nu 3-2 mağlup ederek, yoluna kayıpsız devam etti. Formda golcü Remzi'nin 2 golü sonrasında galibiyeti koruyamayan Baf Ülkü Yurdu'nda Isaac de kırmızı kart gördü

Remzi, Ocağı sırtlıyor
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Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ali Özer, Olgun Canik, Özal Çağlayan

BÜY: Erdoğan, Fikri, İbrahim, Isaac, Hasan, Ahmet (Fikri Aslan), Kossi, Erkan, Azat (Mustafa Kemal), Yankı(Ömer), Adeola

TOL: Cenk,İsmet, Remzi, Cevdet (Mehmet Çayan), Mehmet, İlker İnceler, Ali Özbahar, İlker Tek, İbrahim (Ali Avcısoyu), Bilal, Oha (Deniz)

Niyazi ERGÜLEN

K-Pet Süper Ligin üçüncü hafta kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadında karşı karşıya geldiler

Maçın ilk bölümünde geriye düşen Türk Ocağı, deplasmanda Baf Ülkü Yurdu'nu 3-2 mağlup ederek, yoluna kayıpsız devam etti. Baf Ülkü Yurdu'nun gollerini Yankı ve Kossi, Türk Ocağı'nın gollerini Remzi 2 ve Ali Avcısoyu kaydetti. Baf Ülkü Yurdu'nda Isaac son dakikada kırmızı kart gördü.

Özellikle ilk devrenin son bölümü oldukça gergin geçerken, devrenin tamamlanması ile birlikte 2 takım futbolcuları arasında olaylar çıktı. Bazı taraftarlar da olaylara müdahil olmaya çalışırken, araya giren polisler olayları büyümeden önledi.

Maçın ilk devresinde Baf Ülkü Yurdu 21. dakikada Yankı'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Türk Ocağı'nın formda golcüsü Remzi, 45'te skoru belirledi. 1-1

İkinci devreye Türk Ocağı etkili başlarken, 68'de Remzi'nin penaltıdan ve 75'te Ali skoru 1-3 yaptı. 79'da Kossi skoru belirledi. 2-3

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