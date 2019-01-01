Remzi derbide oynayacak

Türk Ocağı’nın başarılı futbolcusu Remzi Betmezoğlu, sezonun ikinci yarısında oynanacak olan Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği derbisinde oynayacak.

Türk Ocağı’nın, Yenicami ile 0-0 berabere kaldığı ilk devrenin son maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Remzi, bu cezasını Ocak ayı içerisinde oynanacak olan Federasyon Kupası maçında çekecek. Remzi, bu nedenle Doğan Türk Birliği derbisinde forma şansı yakalayacak.

Yenicami maçında sarı kart gören Remzi, kırmızı kart görmemesi halinde, 4 sarı kart cezalısı olacak ve bu cezasını, ikinci yarının ilk maçı olan Doğan Türk Birliği maçında çekecekti.