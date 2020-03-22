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Red and White inandı; inandırdı

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Gönyeli’nin taraftar grubu Redand White en zor günlerinde dahi takımına inanıp sahip çıkarken, ikinci devrenin en başarılı takımlarından olan Gönyeli’nin başarısına büyük katkı koydular

Red and White inandı; inandırdı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’nin taraftar grubu Redand White en zor günlerinde dahi takımına inanıp sahip çıkarken, güzel günlerin geleceğine Gönyelililer’i de inandırdı.

Redand White üyeleri tribünde sayıları oldukça az olduğu dönemlerde dahi 90 dakika boyunca takımlarını destekleyip, moral vermenin ödülünü ikinci devrenin balamasıyla birlikte aldılar.

Gönyeli, teknik direktör Hüseyin Cantürk yönetiminde ligde büyük bir çıkışa geçerken, lider Mağusa Türk Gücü’nden sonra ikinci devrenin en başarılı takımı oldu. Tribünlere küsen Gönyeli taraftarı da yeniden tribünlere dönerken, Redand White grubunun coşkusu da daha da arttı.

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