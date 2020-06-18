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Rebocho ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş Kulübü, sezon başında Fransa'nın Guingamp takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu PedroRebocho'ya veda etti

Rebocho ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan PedroRebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. 

Rebocho'nun siyah-beyazlı takımın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaştığı belirtildi.   

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