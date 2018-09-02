Real Madrid, farklı galip

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) üçüncü haftasında Real Madrid, sahasında Leganes'i 4-1 yendi

Madrid ekibi, Santiago Bernabeu Stadı'nda Leganes'le karşılaştı. Mücadelenin 17. dakikasında ev sahibi takım, Gareth Bale'in golüyle 1-0 öne geçti.

Leganes, 24. dakikada Guido Carrillo'nun gole çevirdiği penaltıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Real Madrid, karşılaşmanın 48. ve 61. dakikalarında Karim Benzema'nın golleriyle Leganes karşısında farkı ikiye çıkardı.

Sergio Ramos, 66. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 4-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Real Madrid'in 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Real Madrid, böylece Cristiano Ronaldo'nun ayrılışına rağmen ligin üçüncü haftasında da galip gelerek puanını 9'ya çıkarırken, Leganes bir puanda kaldı.