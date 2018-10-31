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Rakipsiz lider Yenicami

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K-PET Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, puan kayıpsız yoluna devam eden Yenicami, en yakın rakibi Mağusa Türk Gücü'nün 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor

Rakipsiz lider Yenicami
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K-PET Süper Lig'de, sonuncu Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı, nagalip şekilde lige devam ederlerken, Gençler Birliği ile Esentepe, düşme hattında yer alıyorlar. Binatlı, Merit Alsancak Yeşilova ve Girne Halk Evi de sıkıntılı bölgede yer alıyorlar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka ile John Okoli 7'şer golle önde giderken, Ertaç, Halil ve Uğur 6'şar golle onları takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Gönyeli

Gönyeli, ligdeki çıkışını zorlu Cihangir deplasmanında da sürdürürken, iyi futbol sonrasında maçı kazanarak çıkışını sürdürdü

Haftanın Yıldızı: Serhan Önet (Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliğinin tecrübeli futbolcusu Serhan Önet, Gençlik Gücü karşısında geriye düştükleri maçta, 1 gol 2 asist yaparak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Hasan Topaloğlu (Türk Ocağı)

Hasan Topaloğlu, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında geriye düştükleri maçta, yaptığı yerinde ve zamanında müdahalelerle maçın kazanılmasını sağladı

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Yenicami - Girne Halk Evi)

Hüseyin Eyyüpler, Yenicami ile Girne Halk Evi arasında oynanan ve çekişmeli geçen maçta sergilediği başarılı performansla dikkat çekti

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Yasin (MTG)

Zihni (YAK)

Joseph (BÜY)

Haftanın On Biri

Raif (KK)

Mustafa Avcı (TOL)

Hasan (YAK)

Eray (Gönyeli)

Emin (YAK)

Sercan(DTB)

Allen (Lefke)

Erdinç (BÜY)

Yılmaz (Lefke)

Tonbara (TOL)

Okoli (Gönyeli)

K-Pet Süper Lig’de 6. hafta sonuçları şöyle:

Lefke - Çetinkaya                  5 – 2

Yenicami - Girne Halk Evi    3 – 1

DTB - Gençlik Gücü             4 - 1

Cihangir – Gönyeli                 1 – 2

Küçük Kaymaklı – Binatlı     2 – 2

Baf Ülkü Yurdu - Esentepe   3 – 2

Merit A. Yeşilova – TOL       1 – 3

Mağusa T.Gücü - Gençler B. 4 – 1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

6

6

0

0

18

6

12

18

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

6

4

1

1

17

9

8

13

3.

BAF ÜLKÜ YURDU

6

4

1

1

14

7

7

13

4.

GÖNYELİ SK

6

4

0

2

15

10

5

12

5.

CİHANGİR GSK

6

3

1

2

11

10

1

10

6.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

6

3

0

3

16

10

6

9

7.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

6

3

0

3

16

11

5

9

8.

LEFKE TSK

6

2

3

1

14

11

3

9

9.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

6

2

2

2

12

13

-1

8

10.

ÇETİNKAYA TSK

6

2

2

2

6

9

-3

8

11.

GİRNE HALK EVİ

6

2

0

4

12

10

2

6

12.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

6

1

2

3

8

13

-5

5

13.

BİNATLI YSK

6

1

1

4

6

14

-8

4

14.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

6

0

4

2

6

15

-9

4

15.

ESENTEPE KKSK

6

1

1

4

6

17

-11

4

16.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

6

0

2

4

5

17

-12

2

K-Pet Süper Lig 7. haftanın programı şöyle:

3 Kasım Cumartesi, saat 14:30

TOL - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı

Gönyeli - Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı

Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı

4 Kasım Pazar, saat 14:30

YAK - Lefke, Atatürk Stadı

Esentepe - MTG, Erdal Barut Stadı

GG - BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Gençler Birliği - Cihangir, İskele Cumhuriyet Stadı

5 Kasım Pazartesi, saat 18:00

Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı

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