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“Rakip Fark Etmez”

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Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, yarı finalde rakiplerinin kim olacağının fark etmeyeceğini açıkladı

“Rakip Fark Etmez”

K-PET Süper Ligde açık ara lider olan, NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında yarı finale kalan Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, yarı final kuraları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ali Oraloğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Mağusa Türk Gücü olarak bizim geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da çifte kupa kazanma hedefimiz vardır.

K-PET Süper Ligde şampiyon olmak ve NicosiaGroup Kıbrıs Kupasını da kazanmak istiyoruz. Bu nedenle de kupa yarı finalinde kimle eşleşeceğimizin önemi yoktur.

Biz kupayı kazanmak istiyoruz. Bu da yarı final ve finaldeki rakiplerimizi mağlup ederek olacaktır. Bu nedenle de yarı finalde rakibimizin kim olacağı fark etmeyecektir.

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