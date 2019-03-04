Raif'ten şok karar

Küçük Kaymaklı’nın başarılı kalecisi Raif Pehlivan şok bir karar alarak, futbola ara verdi. Dün oynanan Küçük Kaymaklı - Türk Ocağı maçından yaşanan bazı gelişmelerden dolayı maçta, Raif değil Efe kaleyi korumuştu.

Raif Pehlivan'ın açıklaması şöyle:

"Sezon başında transfer olduğum Küçük Kaymaklı’nın geçirdiği zor zamanlarda görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım.

Ancak bugün itibari ile bu sezon için futbola ara verme kararı aldım. Bu kararı 4 gün önce almama rağmen çok sevdiğim Akay Aşina abimin telkinleri doğrultusunda bugünü bekledim. Yönetim ve takım arkadaşlarımla dostluk ve birlik içinde güzel zamanlar geçirdik.

Forma giydiğim süre zarfında hiçbir fedakarlıktan kaçmadan, ikinci yarının kupa dahil 6 maçında, maçlar öncesi hatta antrenman öncesi iğne olarak sahaya çıkıp, giymiş olduğum formanın hakkını vermeye çalıştım. Kendime göre sebeplerimden dolayı bu kararı aldığımı belirterek, kalbim takım arkadaşlarımla birlikte olacak. Hepsine başarılar dilerim. Gün doğmadan neler doğar..."