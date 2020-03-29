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Raif, Sabri’yi geçti

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Raif Selden, Kıbrıs Online’nın başlattığı, Neydi Olacağı’nın duyurduğu Tabipler Birliği’ne yardım amaçlı tuvalet kağıdı sektirme yarışında, tuvalet kağıdı 124 kez sektirirken, ikizi Sabri’yi geçerek 62,000 TL’lik bir bağış miktarına ulaşılmasını sağladı

Raif, Sabri’yi geçti

Kıbrıs Online’nın internet şirketinin başlattığı ve ülkemizin popüler sosyal medya kuruluşlarından Neydi Olacağı’nın duyurduğu 5 gün içerisinde tuvalet kağıdını en fazla sektiren kişinin,“sektirdiği sayı X 500 TL” tutarında maddi karşılığının Kıbrıs Online tarafından KKTC Tabipler Birliği’ne yardım olarak verileceği kampanya büyük ilgi gördü.

Ülkemizin yetiştirdiği en iyi futbolculardan olan Raif Selden, Kıbrıs Online’nın başlattığı, Neydi Olacağı’nın duyurduğu Tabipler Birliği’ne yardım amaçlı tuvalet kağıdı sektirme yarışında, tuvalet kağıdı 124 kez sektirirken, 111 kez sektiren ikizi Sabri’yi geçerek 62,000 TL’lik bir bağış miktarına ulaşılmasını sağladı.

Raif, eşinin çektiği videoyu Kıbrıs Online sayfasına göndererek, 62,000 TL’lik bir bağış miktarına ulaşılmasını sağladı. Sabri’nin bu başarısını sosyal medyada birçok kişi takdir etti.

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