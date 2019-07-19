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"Rahat sezon geçirmek istiyoruz"

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Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, geçtiğimiz sezon yaşadıkları sıkıntıları yaşamamak için işi sıkı tuttuklarına vurgu yaparak, rahat bir sezon geçirmek istediklerini belirtti

"Rahat sezon geçirmek istiyoruz"
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Necati KÜLAHLILAR

Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun yeni sezona yönelik yaptığı açıklamada, rahat bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon yaşadıkları sıkıntıları yaşamamak için işi sıkı tuttuklarına vurgu yapan Niyazi Göksun, İzmit Kartepe’de kamp yapacaklarını da söyledi.

Niyazi Göksun, Gökhan’ın yerini takıma dönen Hüseyin Taşçı ile doldurduklarını söylerken, orta sahada Ali’den doğan boşluğu doldurmak için de çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yabancı futbolcularından Debola’nın bu yıl takımda yer almayacağını söyleyen Niyazi Göksun, kadroda olacak olan Prince ile Idan’ın ise 23 ve 27 Temmuz tarihlerinde aralarına katılacağını sözlerine ekledi.

Etiketler; #GG
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