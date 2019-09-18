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Ragıp hocaya sürpriz parti

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Ragıp hocaya sürpriz parti
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K-PET Süper Ligde Lefke ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Hamitköy'de, Yenicami maçı hazırlıkları sürüyor.

Hamitköy'ün, Yenicami maçı hazırlıkları sırasında ise antrenör Ragıp Kanatlı'ya sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yöneticiler Didem Mülazim, Çiğdem Acarbaş ve Orkun Saner ile teknik heyet ve futbolcular antrenman sonrasında bir araya gelerek Ragıp Kanatlı'nın doğum günü kutladılar. Futbolcular Ragıp Kanatlı'ya doğum günü hediyesi olarak Yenicami maçından puan sözü verdiler.

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