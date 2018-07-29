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Ragıp futbola veda etti

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Ragıp Kanatlı, 34 yaşında 20 yıllık aktif futbol hayatını sonlandırırken, Hamitköy'de teknik adamlık kariyerine başladı

Ragıp futbola veda etti
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Ragıp Kanatlı futbol hayatını sonlandırma kararı aldı. 1984 doğumlu olan deneyimli futbolcu, 2017 - 2018 sezonu sonrasında aldığı kararla 34 yaşında aktif futbol hayatını sonlandırdı.

20 yıl boyunca birçok takımda başarıyla forma giyen, efendi kişiliğinin yanı sıra centilmenliği ile de bilinen Ragıp Kanatlı, son olarak geçtiğimiz sezon K-PET Birinci Lig'de Hamitköy forması giydi.

Ragıp Kanatlı, futbolu bırakma kararından sonra Hamitköy'den gelen teknik adamlık teklifini kabul ederken, Ahmet Sakallı'nın yardımcı antrenörü olarak Hamitköy teknik heyetinde yer alacak.

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