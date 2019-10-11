Quincy de söz kurbanı

Transfer döneminde takım değiştiren futbolcuların, yeni takımlarına gittiklerinde eski takımlarına karşı oynamama şartı, bu sezon ikinci kez gerçekleşecek.

Hamitköy futbolcusu John Ebuka’nın, Yenicami’ye karşı oynamamasından sonra K-PET Süper Ligde Pazar günü Orhan Dural Stadında lider Türk Ocağı’nın, Merit Alsancak Yeşilova ile oynayacağı maçta da Quincy forma giymeyecek. Futbolcuyu ülkeye getiren Yeşilova, transferin son gününde Türk Ocağı’na verdiği Quincy için kendi aralarında oynatmama şartını sundu. Verilen bu sözden dolayı da Quincy, 5. hafta maçında oynayamayacak. Sakatlıkları olan Ali Özbahar ile Bilal’ın durumları ise maç saatinde belli olacak.