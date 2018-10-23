Pulyanın kolu kanadı kırıldı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi'nde aksilikler erken başlarken, kırmızı mavililer de sakatlanan futbolcuların çokluğu moralleri bozuyor.

Hasan Aktaş'ın, Çanakkale maçında omzundan sakatlanmasından sonra takımın önemli isimlerinden Atabek de geçtiğimiz gün 2-1 kaybedilen Düzkaya maçında omzundan sakatlanmıştı. Savunmanın önemli ismi Çağrı Sarpoğlu’nun da Çanakkale maçından kalan sakatlığı devam ederken, savunmanın diğer önemli ismi Talat Nurtunç da 4 sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için 6. hafta maçında takımda yer alamayacak.

Eksik futbolcuların çokluğundan dolayı ise Çağrı Sarpoğlu’nun iğne olarak Doğancı deplasmanında forma giymesi bekleniyor.