Pulyanın kılçığı, yunusun boğazında kaldı

K-Pet Süper Lig’de zirve hesapları yapan Gençler Birliği konuk ettiği ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Yeni Boğaziçi’ne Ahmet Yalçın’ın 30 metreden attığı mükemmel golle 1-0 mağlup oldu

Yer. İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Özal Çağlayan, Cem Öksüzoğluları

Gençler Birliği: Ali Karal, Emir, Sinan, Mehmetali(Doğuhan), Sercan, Ertan, Yakubu Malik, İbrahim (Sertan), Şenol, Nameka, Tombara.

Y. Boğaziçi: Ersoy, Nodar, Talat , Hüseyin Genel, (Tugay(Ali Emir)), İsmail, Ousmane, Zübeyir, Hasim, Ramadan, Ahmet, Mehmet Çağakan.

Gol: Dk. 18 Ahmet(Y.Boğaziçi)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Yeniboğaziçi, İskele Cumhuriyet Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk Yeniboğaziçi 1-0'lık skorla kazandı. Yeniboğaziçi'ne galibiyeti getiren tek gol 18. dakikada Ahmet Yalçın'dan geldi.

Karşılaşmaya oldukça hırszlı başlayan takım ev sahibi Gençler Birliği olurken golü bulan Yeni Boğaziçi oldu.

Dk. 18 Orta alanda top kapma mücadelesinde topa en son sahip olaan Yeni Boğaziçi’nden Mehmet Çağakan oldu. O da sağında bulunan Ahmet Yalçın’ı topla buluşturdu. Topla biraz ilerledikten sonra hafif çapraz pozisyonda kaleyi düşünen Ahmet’in yaklaşık 30 metreden mükkemmel şutunda top 90 denilen köşeden ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu.

Dk. 29 Yeni Boğaziçi defanstan topla çıkmaya çalışırken topu kapan Malik oldu. Kaleyi karşısında alan Malik’in şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

Dk.31 Orta alanda topla buluşan Ramadan güzel çalımlarla sol kanattan Gençler Birliği ceza sahasına girdi. Kaleci Ali’yle karşı karşıya kaldığı anda kötü vurdu ve topu auta attı.

Dk. 32 Sağ kanattan gelişen Gençler Birliği atağında Tonbara’nın ortasında Nmaeka’nın kafa vuruşunda köşeden ağlara giden topu kaleci Ersoy son anda tokatlayarak kornere çeldi.

Dk. 44 Gençler Birliği’nin geliştirdiği atakta Y.Boğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Nmaeka’nın defanstan sıyrılarak şutunda defansa da çarpan top yan direğe vurarak kornere gitti.

İkinci devreye gol için atak başlamasına karşın Gençler Birliği pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 70 G. Birliği atağında ceza sahasına yapılan ortada Sertan’ın kafa vuruşunda kaleci Ersoy çizgi üstünde topa sahip oldu.

Dk. 83Sol kanattan Tonbara Yeni Boğaziçi ceza sahasına yaptığı ortasında Şenol’un kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

Dk. 90+5 Gençler Birliği’nin tüm hatlarıyla yüklendiği anda topu kapan Yeni Boğaziçi futbolcusu Ousmane’nin pasıyla topla buluşan Ramadan topla birlikte hızla Gençler Birliği ceza yayına kadar ilerledi. Pasında topla buluşan Ali Emir’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top üstten auta gitti ve hakem Hüseyin Özkan’da bu pozisyon sonrası bitiş düdüğünü çaldı.

Karşılaşma böylece Gençler Birliği 0 – Yeni Boğaziçi 1 olarak tamamlandı. Bu galibiyetle Yeniboğaziçi puanını 14'e yükseltirken, Gençler Birliği 24 puanda kaldı.