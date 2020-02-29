Pulyacılar’ın kupa mutluluğu

Futbolda 2019-2020 sezonu Bölgeler Terfi Müsabakaları 1.Lig Kırmızı Grup şampiyonu Yeniboğaziçi şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Yeniboğaziçi tarihinde ilk kez mücadele ettiği BTM 1. Ligden terfi ederek 1 yıl aradan sonra 1. Lige döndü

Futbolda sezonun ilk şampiyonu olan Yeniboğaziçi şampiyonluk kupasına kavuştu. 2019-2020 sezonu Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Yeniboğaziçi şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Teknik direktör Eralp Şerifoğlu yönetiminde BTM 1.LigKırmızı Gruptaşampiyonluğunu ilan eden Yeniboğaziçi, köyde meydana gelen vefat nedeniyle iki hafta önce ertelediği şampiyonluk kupası alma törenini bugünkü maçtan sonra gerçekleştirdi.Yeniboğaziçi sezonun son haftasında bugün, Geçitkale’yi Serhat Özuğurlu (3), Cemil Awwad ve Hüseyin Genel’in golleri ile 5-0 mağlup etti.

Güneyden gelen rekabette, Kuzey’de 41 yıl sonra rakibini konuk eden Yeniboğaziçi, sezonu en yakın rakibi İncirli’nin 9 puan önünde tamamladı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği BTM 1.Ligden terfi eden ve 1 yıl aradansonra yeniden1. Lige dönen Yeniboğaziçitakımı maç sonunda şampiyonluk kupasını Başbakan Ersin Tatar’ın elinden alırken, taraftarları ile birlikte coşkuyla şampiyonluğu kutladı.