Pulyacılar şampiyonluğa hazırlanıyor

İbrahim DALOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmızı Grupta Yeni Boğaziçi şampiyonluğunu ilan edebilir.

En yakın rakibi Geçitkale’nin 10 puan önünde son 4 haftaya giren Yeni Boğaziçi, 15.haftada deplasmanda oynayacağı Yarköy maçını kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beraberliğin de şampiyonluğa yetebileceği Eray Vudalı Stadındaki maç için Yeni Boğaziçi yönetimi özel tişörtler yaptırırken, taraftarlar için satışa sundu. Pazar günü saat 11:00’de oynanacak olan Yarköy – Yeni Boğaziçi maçını Mustafa Torun yönetecek.