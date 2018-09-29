Pulyacılar Başkent’ten şen döndü

Yeni Boğaziçi, sezonun iddialı takımı Göçmenköy’ü deplasmanda Ahmet Yalçın’ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Ali Özer, Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu

Göçmenköy: Okan, Kemal, Mustafa(Cemal), Reşit(Salih), Kadir, Arda, Rifat, Mevlüt(Mehmet), Mustafa, Rifat, Buğra

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Talat, Burçin, Ahmet, Eli Amir, Tugay(Mehmet), Çağrı, Bulut(Zübeyir), Hasan, Ali(Doğuş), Haşim

K-PET Birinci Lig’deki 2 renkdaş takımın mücadelesinde Yeni Boğaziçi, sezonun iddialı takımı Göçmenköy’ü deplasmanda Ahmet Yalçın’ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Hakem Ali Özer’in yönetimiyle tepki çektiği maç, forma sorunu nedeniyle yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı. 10 sarı kartın gösterildiği maçta, Göçmenköy futbolcusu Rifat, 21. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçın ilk devresinde her 2 takımın da çabaları sonuç vermezken, devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. Göçmenköy futbolcusu Rifat, 21. dakikada kırmızı kart gördü.

İkinci devrede daha etkili olan taraf konuk Yeni Boğaziçi oldu. 68. dakikada Ahmet Yalçın attığı golle takımının maçı kazanmasını sağladı.