Puanı Raif getirdi

Gençlik Gücü, Baf Ülkü Yurdu maçından aldığı beraberlikle haftalardan sonra puan alırken, kaleci Raif kurtarışlarıyla puanın gelmesini sağladı. Baf Ülkü Yurdu ise Başkent takımlarından puan alma geleneğini Gençlik Gücü karşısında da sürdürerek devreyi 7. sırada tamamladı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut

Gençlik Gücü: Raif ,Hacı ,Hüseyin ,Emir ,Mehmet ,Aşkın ,Özgür (Arif) (Akın) Hasan (Sezgin) Prince , Idan, Uche

BÜY: Erdoğan Adeola Ahmet Azat Fikri Hasan Bucak (Dk.46 Ömer) Hasan (Dk.35 Metin) Mustafa Gardiyanoğlu(Dk.75 Yankı)Mustafa Isaac Atanda GOLLER: Dk.54 Idan Ocran (G.Gücü) – Dk.73 Adeola L. Runsewe (BÜY)

K-Pet Süper Lig’in 15’inci haftasında Gençlik Gücü ile Baf Ülkü Yurdu, . Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaştılar.

Özellikle ilk devresi oldukça düşük tempoda oynanan maçta ikinci devrede daha etkili oynayan iki takım girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Özellikle Baf Ülkü Yurdu maçta birçok pozisyonu harcarken, maç berabere tamamlandı.

İlk devrede her iki takımda gol atamadılar. İkinci yarıda gelen gollerle maç 1-1’lik skorla tamamlandı. Gençlik Gücü’nün maçtaki golü Idan, Baf Ülkü Yurdu’nun golünü ise Adeola attı. Haftalar sonra puan alan Gençlik Gücü 10 puana yükseldi. Baf Ülkü Yurdu ise 24 puanla 7. sırada devreyi tamamladı.