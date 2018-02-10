Puana sevindiler

Yalova, 2-0 geriden gelip bir puan almasına, Lefke ise önemli eksiklerle çıkıp, 9 kişi tamamladığı maçtan puanla ayrılmasına sevindi. Yalova’nın gollerini, Ali ve Mithat, Lefke’nin gollerini ise Kasım ve Cemal (KK) attı. Yalova’dan Uche, Lefke’den ise Allen ve Candy, kırmızı kart gördüler

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ali Karahasan, Mehmet Tarım, Serdar Bilginer

Yalova: İrfan Özbay, Mithat Küçükakaçalı, Tayfun Doğan, Reşat Nazlı(Dk.87 Selçuk Dilik), Mahmut İneci, Edis Sökmez(Dk59 Ali Karayel), Uche Sunday, Buğra Barın, Ali Mathlanthi, Hasip Uluhan(Dk.45 Batshi Patrick), Cemal Yaşınses

Lefke: Vedat Ergel, Kasım Tağman(Dk.61 Kaan Savaşkan), Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Rahmi Çelik, Burak Koçar(Dk.65 Zekai Serdar), Semih Ünaldı, Arif Solkanat, Allen Assogba, Candy Agbane, Yılmaz Şipal(Dk.80 Mehmet Toros)

Goller: Dk. 68 Ali, Dk. 72 Bathsy (Yalova)- Dk.10 Kasım, Dk 23 Cemal (KK) (Lefke)

Kırmızı Kartlar: Dk.45 Uche(Yalova)- Dk. 45 Allen ve Dk.70 Candy (Lefke)

K-Pet Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Yalova ile Lefke, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Yalova'nın gollerini 68. dakikada Ali ve 77. dakikada Mithat atarken, Lefke'nin gollerini 10. dakikada Kasım ve 23. dakikada Cemal Yaşınses (Kendi Kalesine) kaydetti. Mücadelenin 45+3. dakikasında Yalova'dan Uche, Lefke'den ise 45+2. dakikada Allen ve 70. dakikada Candy kırmızı kart gördü.

10.DK: Belki de sezonun en güzel gollerinden biri atılarak Lefke 1-0 öne geçti. Orta sahayı 5 tek topla geçen Lefke, topu sağ kanattaki Candy ile buluşturdu. Bu oyuncunun kale içine sert ortasında çizgi üstünde Kasım dokundu ve takımını öne geçirdi. 0-1

23.DK: Sağ taraftan Yılmaz’ın kullandığı köşe vuruşunda topu uzaklaştırmak isterken Cemal kendi ağlarına gönderdi. 0-2

68.DK: Oyuna sonradan giren Ali Karayel’in ceza sahasına doğru yolladığı yüksek topla buluşan Ali M. topu kalecinin üstünden şık şekilde aşırtarak ağlara yolladı. 1-2

72.DK: Sağ kanattan Cemal’in etkili ortasında arka direkte topla buluşan Bathsy topu kaleye gönderdi kalecinin müdahelesinin içerde olduğunu belirten yan hakem Alihan Karahasan, orta sahaya koştu ve maçın orta hakemi skoru belirleyen golü verdi. 2-2 Bu sonuçla Yalova puanını 20'ye, Lefke ise 21'e yükseltti.