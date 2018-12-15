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Puan memnun etti

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Gençler Birliği ile Gönyeli, maçın hakkının beraberlik olduğu maçtan aldıkları puana sevindiler. Gençler Birliği aldığı puanla düşme hattından yukarıya çıktı. Gönyeli ise deplasmandan puan çıkararak, orta sıralarda kaldı

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Puan memnun etti
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Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Fatih Bardakçıoğlu

Gençler Birliği: Ali, Kadir, Berk, Elvis, Cenker, İbrahim(Hasan) (Barış), Hasan Sarıoğlu, Tacettin, Ahmet(Mustafa), Sinan, Martins

Gönyeli: Kemal, Raif, Menteş, Eray, Kemal(Kahraman), İbrahim, Charles, Fikret(Sabri), Okoli, Mehmet, Christian

K-PET Süper Lig'de Gençler Birliği ile Gönyeli arasında oynanan maçta fazla pozisyon oluşmazken, yaratılan pozisyonlarda Gençler Birliği kalecisi Ali ile Gönyeli kalecisi Kemal, kurtarışlarıyla takımlarının puan almasını sağladı. Gençler Birliği aldığı puanla maç fazlasıyla da olsa düşme hattından kurtuldu.

Taraftarların fazla ilgi göstermedikleri maçın hakemlerinin iyi bir yönetim gösterdiler. Maçın ilk devresinde ev sahibi Gençler Birliği, konuk Gönyeli'ye oranla daha etkili olmasına rağmen, kaleci Kemal'ı geçip gol bulamadı. Gönyeli ise kontrollü oyun sonrasında gol atamazken, devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye, ilk devrede sakatlanarak oyuna devam edemeyen İbrahim Köse'den yoksun çıkan Gençler Birliği etkisini devam ettiremedi. Gençler Birliği karşısında, haftalardan sonra oyuna 50. dakikada Sabri'yi süren Gönyeli, daha üretken olmaya başladı. Ancak konuk ekip kaleci Ali'yi geçip gol bulamayınca, sadece Gençler Birliği'nden Hasan'a 1 sarı kartın çıktığı maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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