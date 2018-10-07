Puan Dağman'ın ellerinde

Gençlik Gücü ile Lefke, Özgür ve Yılmaz'ın ilk devrede attıkları karşılıklı gollerle berabere kaldılar. Gençlik Gücü kalecisi Mustafa Dağman maçta yaptığı kurtarışlarla takımının maçı puanla tamamlamasını sağladı

Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Çanaloğlu, İsmail Egeli, İsfendiyar Açıksöz

Gençlik Gücü: Mustafa Dağman, Tayfun Doğan, Mehmet Kaygısız, Ocran Conney, Özcan Saygı(Dk.90 Abdullah Çapan), Arif Öztürk(Dk.46 İltaç Keçeli), Ali Akbulut, Prince Boateng, Aşkın Kavaklı, Debola Daniel, Özgür Ongun(Dk.81 Mahmut Yumuşak)

Lefke : Mehmet Özaralp, Aykut Esmerarslan, Mustafa Tahsildaroğulları, Allen Edeniyi, Rahmi Çelik, Semih Ünaldı(54.Dk Kasım Tağman), Mehmet Volkan, Yılmaz Şipal(Dk.76 Deniz Kibar), Yakup Esmerarslan, Candy Augushine, Botanie Sidani

Gol: Dk.13 Özgür Ongun(P), Dk.20 Yılmaz (Lefke)

K-PET Süper Lig'de Gençlik Gücü ile Lefke ilk devrede attıkları birer golle birer puanı hanelerine yazdırdılar. Namağlup olan 2 takım da 5'er puana yükselip sıralamada 4 ve 5. sıralara yerleştiler.

6.Dk: Sağ kanattan gelişen Gençlik Gücü atağında Ali çaprazdan sert vurdu kaleci Mehmet Özaralp kurtardı dönen topu tamamlamaya çalışan Prince Boateng topu yakın mesafeden üstten dışarı attı.

13.Dk: Sağ kanattan topla hızla ilerleyen Prince Boateng ceza sahasına girdi rakibinden sıyrılmak isterken ceza saha içinde düşürüldü. Hakem Hüseyin Eyyüpler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Özgür Ongun ağlara bularak takımını öne geçirdi. 1-0

20.Dk: Lefke beraberliği sağladı. Allen’in orta sahadan gönderdiği ara topuyla buluşan Yılmaz ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

34.Dk: Sağ taraftan Lefke’den Candy’nin kullanıdığı korner atışında Rahmi yakin mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Mustafa’da kaldı.

43.Dk: Lefke gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Semih ceza sahasına yaklaşırken sağ tarafında uygun durumda bulunan Allen’e topu aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Mustafa çelmeyi başardı.

44.Dk: Ceza sahasına Ali’nin yaptığı ortaya Yılmaz müdahale etti. Dönen topta ceza sahası üstünde rakibinden sıyrılan Conney çok sert vurdu. Top kaleci Mehmet Özaralp’da kaldı.

65.Dk: Sol kanattan Yılmaz’ın yaptığı ortaya rövaşata deneyen Kasım’ın vuruşu yandan dışarı gitti

72.Dk Rahmi yaklaşık 50 metre topla mesafe katedip topu uygun durumdaki Sidani’ye bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Mustafa bir kez daha topu çelmeyi başardı.

90.Dk: Sağ kanattan Boateng topu ceza sahası içindeki Debola’ya kesti.Bu oyuncunun vuruşu yan kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.