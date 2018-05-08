“Puan avantajımızı kullanmak istiyoruz”

Girne Halk Evi’nin teknik direktörü Mustafa Özarabacı, “Girne Halk Evi olarak puan avantajımızı da kullanarak Süper Lige yükselmek hedefindeyiz” dedi

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Birinci Lig’den, K-Pet Süper Lige yükselecek son takımın belirleneceği play off maçları öncesinde sezonu 3. tamamlayan Girne Halk Evi’nin teknik adamı Mustafa Özarabacı, Süper Lige yükselme hedefinde olduklarını açıkladı.

Bugün Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda saat 16:30’da Dumlupınar ile karşılaşacak olan Girne Halk Evi’nin teknik direktörü Mustafa Özarabacı maç öncesinde şu açıklamaları yaptı:

“Girne Halk Evi olarak 10 günlük play off süreci sonrasında Süper Lige yükselmek istiyoruz.

Play off maçlarının havasının farklı olduğunun bilincindeyiz. Bu süreçte, en çok kenetlenen, en çok isteyen başarıya ulaşacaktır. Rakiplerimiz de zorlu ve güçlü takımlardır.

Ama biz Girne Halk Evi olarak puan avantajımızı da kullanarak Süper Lige yükselmek hedefindeyiz. Rakibimiz de kazanmak isteyecek. Ama biz Dumlupınar ile oynayacağımız ilk maçı kazanarak Süper Lige yükselme yolunda ilerlemek ilerleme hedefindeyiz.”