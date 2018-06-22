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Program değişikliği statü nedeniyle

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Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligi'nde play-off kura çekimi sonrasında oluşan maç programı değişikliğinin BTM statüsü nedeniyle olduğu açıklandı. Maçları yönetecek hakemler de açıklandı

Program değişikliği statü nedeniyle
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Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligi'nde play-off kura çekimi sonrasında oluşan maç programı değişikliğinin BTM statüsü nedeniyle olduğu açıklandı. BTM Kurulu tarafından gazetemize yapılan açıklamada KTFF sekreteryasının hatası sonrasında yapılan incelemede, statünün açık olduğu, bu nedenle de değişikliğe gidildiği belirtildi.

Maçlar Töre ve Doğru’ya emanet

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanacak Mutluyaka-Türkmenköy maçını Zekai Töre, Düzova-Dikmen maçını Ömer Doğru yönetecek.

Buna göre yeni maç programları ve play-off maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

A Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi:

Ortaköy Sahası: Düzova-Dikmen (Ömer Doğru)

27 Haziran Çarşamba:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen

30 Haziran Cumartesi:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy

B Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi:

Akova Eray Vudalı Stadı: Mutluyaka-Türkmenköy (Zekai Töre)

27 Haziran Çarşamba:

Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61

30 Haziran Cumartesi:

Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka

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