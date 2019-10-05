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Prince üzdü

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Prince üzdü
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü’nün başarılı yabancı futbolcusu Prince Boateng kötü bir sakatlık geçiriyor.

Haftalardır belindeki ödemden dolayı düzenli antrenman yapamayan Prince Boateng, özveri göstererek antrenmansız olarak maçlara çıkıp, başarılı performans sergiliyordu.

Prince Boateng, takımının dün Hamitköy’e 4-2 mağlup olduğu maçta belinde ağrı hissederken, acıdan maça devam edemedi. Acı içerisinde yedek kulübesinde kıvranan Prince daha sonra yöneticiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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