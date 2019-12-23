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Prince gözde

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Prince gözde

K-PET Süper Ligde zor günler geçiren Gençlik Gücü’nün yabancı futbolcusu Prince Boateng, ara transfer döneminde takımından ayrılabilir.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon Gençlik Gücü’ne ilk devrede gerekli katkıya yapamayan Prince Boateng için Mağusa Türk Gücü’nün devreye girdiği öğrenildi. Samuel Zokou’dan beklediği verimi alamayan Mağusa Türk Gücü’nün Boateng’i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Bu arada Esosa ile yollarını ayırması beklenen Merit Alsancak Yeşilova’nın da Prince Boateng ile ilgilendiği öğrenildi. Bu arada Prince için Türk Ocağı’nın da devreye girdiği bildirilirken, önceliğin MTG olduğu da belirtildi.

Gençlik Gücü yönetimi ise futbolcunun karşılığını bulması halinde bu transfere sıcak bakacak.

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