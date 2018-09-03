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Prince, GG'de göze girdi

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Prince, GG'de göze girdi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başkent ekibi Gençlik Gücü, yabancı futbolcu konusunda doğru tercih yapmak için futbolcu denemeye devam ediyor.

Esat Erdoğmuş Stadı'nda Hamitköy ile oynanan hazırlık maçında John ve Prince isimli iki yabancı futbolcu deneyen Gençlik Gücü'nde özellikle sağ - sol kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynama özellikleri olan Ganalı Prince, teknik adam Niyazi Göksun'dan olumlu rapor aldı.

21 yaşındaki Ganalı futbolcu Prince'in, Türkiye Birinci Lig takımlarından İstanbulspor'da denendikten sonra geldiği Gençlik Gücü'ne transfer olması bekleniyor.

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