Polemityalılar İki kulvarda da iddialı

Binatlı’nın teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, ikinci devredeki hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunurken, iki kulvarda da iddialı olacaklarını söyledi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından Binatlı’nın teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, ikinci devredeki hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin çifte şampiyonluk olduğunu söyleyen Gökmen Davutoğlu, açıklamalarında şunları söyledi:

“Binatlı olarak hedefimiz K-PET Süper Lig ve Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda şampiyonluk yaşamaktır. Kadrosu geniş ve kaliteli olan takımlar her 2 kulvarda da iddialı olacaktır. Binatlı olarak bizim güçlü, geniş ve kaliteli kadromuz vardır. Bu nedenle de 2 kulvarda da şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunu başaracak gücümüz de vardır.

Pazartesi akşamı da Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağımız maçı kazanarak ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.”