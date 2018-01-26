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Polemityalılar İki kulvarda da iddialı

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Binatlı’nın teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, ikinci devredeki hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunurken, iki kulvarda da iddialı olacaklarını söyledi

Polemityalılar İki kulvarda da iddialı
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından Binatlı’nın teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, ikinci devredeki hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin çifte şampiyonluk olduğunu söyleyen Gökmen Davutoğlu, açıklamalarında şunları söyledi:

“Binatlı olarak hedefimiz K-PET Süper Lig ve Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda şampiyonluk yaşamaktır. Kadrosu geniş ve kaliteli olan takımlar her 2 kulvarda da iddialı olacaktır. Binatlı olarak bizim güçlü, geniş ve kaliteli kadromuz vardır. Bu nedenle de 2 kulvarda da şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunu başaracak gücümüz de vardır.

Pazartesi akşamı da Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağımız maçı kazanarak ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.”

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