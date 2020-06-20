Play out hattı karıştı

K-Pet Süper Lig’in 23.Haftada alınan sonuçlardan sonra lider Mağusa Türk Gücü açık ara liderliğini sürdürdü.

Düşme hattında yer alan Düzkaya mağlubiyet, Gençlik Gücü ise beraberlikle haftayı tamamlayarak umutlarını azalttılar. Alınan sonuçlardan sonra ise play out hattı iyice karışırken, haftanın en kârlı takımı Çetinkaya oldu.

K-Pet Birinci Lig’in 23. haftasında alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol, 2-0

Binatlı - Gençlik Gücü, 0-0

Yenicami – Düzkaya, 5-2

Hamitköy – Mağusa Türk Gücü, 1-4

Küçük Kaymaklı – Göçmenköy, 1-1

Gönyeli - Çetinkaya TSK, 0-1

Merit A. Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu, 1-0

21 Haziran 2020 Pazar

Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı, 20.00 (Emre Öztaşlı)