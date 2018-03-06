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Anlamlı turnuva tamamlandı
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Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
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Melekler tek sayı farkla mağlup
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Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
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Play-out hattı iyice karıştı

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Play out hattının oldukça karıştığı K-PET Süper Lig’de 10 takımın play out oynama riski bulunuyor. Ozanköy’ün havlu attığı ligde, Yeni Boğaziçi, düşme hattından çıkma umutlarını da tazelerken, Yalova direkt düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı

Play-out hattı iyice karıştı
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K-PET Süper Lig’de 21. hafta sonunda lider Yenicami, en yakın takipçisi GAÜ Çetinkaya ile puan farkını 5’e çıkararak rahatladı

Play out hattının oldukça karıştığı K-PET Süper Lig’de 10 takımın play out oynama riski bulunuyor. Ozanköy’ün havlu attığı ligde, Yeni Boğaziçi, düşme hattından çıkma umutlarını da tazelerken, Yalova direkt düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı Yarışı’nda Uğur – Ebuka çekişmesi sürerken, Uğur 26 gole, Ebuka 25 gole ulaştı

Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi

Yeni Boğaziçi, kader maçında Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek lige tutunurken, düşme hattından çıkma umutlarını da tazeledi

Haftanın Yıldızı: Burak Koçar (Lefke)

Lefke’nin yıldızlarından Burak Koçar, Türk Ocağı karşısında takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında gelirken, hat trick yanında 1 de asiste imza attı

Haftanın Teknik Direktörü: Hasan Topaloğlu (Binatlı)

Moral motivasyon olarak çökmüş takımını zorlu Doğan Türk Birliği deplasmanına iyi hazırlayan Hasan Topaloğlu, Binatlı’yı hayata döndüren galibiyetin de mimarlarından oldu

Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Lefke – Türk Ocağı)

Hüseyin Özkan play out hattını yakından ilgilendiren Lefke – Türk Ocağı maçındaki başlarılı yönetimi ile dikkat çekerken, otoritelerin beğenisini topladı

Haftanın Kare Ası

Yusuf (Binatlı)

Sinan (GB)

Felix (BÜY)

Ebuka (YAK)

Haftanın On Biri

Mehmet (GB)

Reşit (Binatlı)

Arif (Lefke)

Mustafa (BÜY)

Erbay (Binatlı)

Haşim (YB)

Ünal (YAK)

Ahmet (YB)

Uğur (KK)

Kasım (LEFKE)

Sertan (GB)

Haftanın Kare Ası

Ersoy (YB)

Mustafa (BÜY)

Uğur (KK)

Ebuka (YAK)

Haftanın On Biri

Yusuf (Binatlı)

Reşit (Binatlı)

Arif (Lefke)

Sinan (GB)

Erbay (Binatlı)

Haşim (YB)

Ünal (YAK)

Felix (BÜY)

Uğur (KK)

Kasım (LEFKE)

Sertan (GB)

K-Pet Süper Lig’de 21. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Baf Ülkü Yurdu - Mağusa Türk Gücü          4 – 1   

Lefke - Türk Ocağı                                        5 – 1

Gençler Birliği - Gençlik Gücü                      3 – 2

Küçük Kaymaklı - Yalova                             3 – 0

Merit Alsancak Yeşilova – Yenicami            2 – 3

Ozanköy - Yeni Boğaziçi                              0 – 1

GAÜ Çetinkaya - Cihangir                           2 – 2 

Doğan Türk Birliği – Binatlı                          0 – 2   

22.Hafta Programı:

10/03/Cumartesi 15:00

MTG-Lefke

Cihangir- Merit Alsancak Yeşilova

GG-Yeniboğaziçi

11/03/Pazar    15:00

Yenicami-K.Kaymaklı

Yalova – Doğan Türk Birliği

Binatlı – Ozanköy

Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu

12/03/Pazartesi 18:15

TOL-GAÜ Çetinkaya
 

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

21

14

4

3

50

25

25

46

2.

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

21

13

2

6

42

31

11

41

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

21

12

4

5

46

29

17

40

4.

BİNATLI YSK

21

10

7

4

42

31

11

37

5.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

21

12

1

8

43

34

9

37

6.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

21

7

9

5

27

25

2

30

7.

BAF ÜLKÜ YURDU

21

7

8

6

41

29

12

29

8.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

21

7

7

7

35

35

0

28

9.

LEFKE TSK

21

8

3

10

37

36

1

27

10.

CİHANGİR GSK

21

7

6

8

35

37

-2

27

11.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

21

7

5

9

35

36

-1

26

12.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

21

8

1

12

30

34

-4

25

13.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

21

7

2

12

23

44

-21

23

14.

YALOVA SK

21

5

6

10

35

43

-8

21

15.

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

21

4

6

11

15

34

-19

18

16.

OZANKÖY SK

21

2

5

14

17

50

-33

11
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