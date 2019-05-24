Play-Out finalinde düdük Dayı’nın

K-Pet Süper Ligde Play-Out müsabakalarında Binatlı ile Esentepe’nin oynayacağı Play-Out finalini Fehim Dayı yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde Play-Out müsabakalarında Binatlı ile Esentepe Play-Out finali oynayacak.

İki takım geçtiğimiz gün oynadığı Play-Out üçüncü maçında berabere kaldılar. Puanları eşit olan iki takım statü gereği bir maç daha yapacak. Bu karşılaşmada mağlup olan takım Gençler Birliği ve Girne Halk Evi'nin ardından K-Pet 1. Lige düşecek üçüncü takım olacak. Karşılaşma 26 Mayıs 2019 Pazar akşamı saat 19.00'da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak.

Maçta normal sürenin eşitlikle tamamlanmasının ardından, 15'er dakikalık uzatmaya gidilecek. Burada da eşitlik bozulmazsa son takımı seri penaltı atışları belirleyecek.