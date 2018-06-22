Play-off heyecanı başlıyor

Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligi'nde, BTM Birinci Lige yükselecek olan takımların belirleneceği play-off maçları, bugün saat 17:30’da oynanacak olan maçlarla başlıyor.
İlk maçlarda Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanacak Mutluyaka-Türkmenköy maçını Zekai Töre, Düzova-Dikmen maçını Ömer Doğru yönetecek.
Buna göre yeni maç programları ve play-off maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
A Grubu Maç Programı:
23 Haziran Cumartesi: (Saat 17:30)
Ortaköy Sahası: Düzova-Dikmen (Ömer Doğru)
27 Haziran Çarşamba:
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen
30 Haziran Cumartesi:
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy
B Grubu Maç Programı:
23 Haziran Cumartesi: (Saat 17:30)
Akova Eray Vudalı Stadı: Mutluyaka-Türkmenköy (Zekai Töre)
27 Haziran Çarşamba:
Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61
30 Haziran Cumartesi:
Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka