Play-off heyecanı başlıyor

Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligi'nde, BTM Birinci Lige yükselecek olan takımların belirleneceği play-off maçları, bugün saat 17:30’da oynanacak olan maçlarla başlıyor.

İlk maçlarda Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanacak Mutluyaka-Türkmenköy maçını Zekai Töre, Düzova-Dikmen maçını Ömer Doğru yönetecek.

Buna göre yeni maç programları ve play-off maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

A Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi: (Saat 17:30)

Ortaköy Sahası: Düzova-Dikmen (Ömer Doğru)

27 Haziran Çarşamba:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen

30 Haziran Cumartesi:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy

B Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi: (Saat 17:30)

Akova Eray Vudalı Stadı: Mutluyaka-Türkmenköy (Zekai Töre)

27 Haziran Çarşamba:

Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61

30 Haziran Cumartesi:

Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka