banner107
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
13 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
73 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
60 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
123 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
272 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
169 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
84 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
72 0
banner82
banner147

Play-off heyecanı başlıyor

banner27

Play-off heyecanı başlıyor
banner137

Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligi'nde, BTM Birinci Lige yükselecek olan takımların belirleneceği play-off maçları, bugün saat 17:30’da oynanacak olan maçlarla başlıyor.

İlk maçlarda Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanacak Mutluyaka-Türkmenköy maçını Zekai Töre, Düzova-Dikmen maçını Ömer Doğru yönetecek.

Buna göre yeni maç programları ve play-off maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

A Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi: (Saat 17:30)

Ortaköy Sahası: Düzova-Dikmen (Ömer Doğru)

27 Haziran Çarşamba:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen

30 Haziran Cumartesi:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy

B Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi: (Saat 17:30)

Akova Eray Vudalı Stadı: Mutluyaka-Türkmenköy (Zekai Töre)

27 Haziran Çarşamba:

Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61

30 Haziran Cumartesi:

Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.