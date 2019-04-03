Play-Off finalinin saati değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Karaoğlanoğlu ile Dörtyol arasında oynanacak olan BTM 1. Ligi Play-Off finalinin saati değiştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde Play-Off finalistleri belli olmuş ve BTM 1. Liginde normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarını ikinci sırada tamamlayan Karaoğlanoğlu ve Dörtyol adlarını finale yazdıran ekipler olmuşlardı.

BTM 1.Lig Beyaz Grup'ta Lapta'nın ardından ikinci sırayı alan Karaoğlanoğlu ile BTM 1.Lig Kırmızı Grup'ta Görneç'in ardından ikinci sırada yer alan Dörtyol takımları arasındaki maçın ardından K-Pet 1.Lig'e yükselen son takım belli olacak.

BTM 1.Lig Play-Off finali 6 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 12.00'da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak.