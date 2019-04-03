banner255
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
53 0
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
10 0
 
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
11 0
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
10 0
14 0
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
45 0
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
38 0
banner82

Play-Off finalinin saati değişti

banner27

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Karaoğlanoğlu ile Dörtyol arasında oynanacak olan BTM 1. Ligi Play-Off finalinin saati değiştirdi

banner262
Play-Off finalinin saati değişti
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde Play-Off finalistleri belli olmuş ve BTM 1. Liginde normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarını ikinci sırada tamamlayan Karaoğlanoğlu ve Dörtyol adlarını finale yazdıran ekipler olmuşlardı.

BTM 1.Lig Beyaz Grup'ta Lapta'nın ardından ikinci sırayı alan Karaoğlanoğlu ile BTM 1.Lig Kırmızı Grup'ta Görneç'in ardından ikinci sırada yer alan Dörtyol takımları arasındaki maçın ardından K-Pet 1.Lig'e yükselen son takım belli olacak.

BTM 1.Lig Play-Off finali 6 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 12.00'da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.