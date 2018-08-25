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Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut

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Yeni Boğaziçi 10.Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen plaj futbol turnuvasında oynadığı tüm maçları kazanan Ersin Turgut takımı şampiyon oldu

Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
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Yeni Boğaziçi 10.Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen plaj futbol turnuvası tamamlandı. Plaj futbol turnuvasında oynadığı tüm maçları kazanan Ersin Turgut takımı şampiyon oldu.

Yeni Boğaziçi 10. Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde Dörter Construction ana sponsoruluğunda gerçekleştirilen plaj futbol turnuvasına Mustafa Ercen, Erben Doğan, Ersin Turgut, Ergün Köseoğlu, Cemal Balses, Yıldıray Fenercioğlu, Marmara Master, Alaniçi olmak üzere sekiz takım katıldı. Tek maç eleme sistemine göre oynanan karşılaşmalarda finalde Ersin Turgut rakibi Marmara Masterleri’ni 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Mustafa Ercen, rakibi Erben Doğan’ı normal süresi 3-3 eşitlikle biten maçta, penaltı vuruşları sonunda 6-5 mağlup ederek üçüncü oldu.

Festival Komitesi başkanı Bedia Balses Çeliker, Spor Sorumluları Aydın Kayol ve Halil Erdoğuş tarafından turnuvada en centilmen takım Erben Doğan seçildi. Plaj futbol turnuvası final karşılaşması sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlar kupalarını ve centilmen takım plaketini, Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Meclis Üyesi Göral Yıldızçoban, merhum Mustafa Ercen’in babası Ethem Ercen, Kent Boringer direktörü Ali Safa Soyyiğit verdi.

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