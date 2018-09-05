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Piskobulular, Tahsin Mertekci anısına oynayacaklar

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Tahsin Mertekci Anı Maçı’nda, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Piskobulular, Fikri Karayel Stadı’nda karşılaşacaklar

Piskobulular, Tahsin Mertekci anısına oynayacaklar
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Tahsin Mertekci Anı Maçı, 8 Eylül 2018 Cumartesi günü Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda gerçekleştirilecektir.

Anı maçında, Kıbrıs’ın güneyinden Apollon Episkopi ve Kourion Episkopi takımlarının masterleri ile Yalova Spor Kulübü masterleri karşılaşacak. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Piskobulular’ın Tahsin Mertekci anısına, Kıbrıs’ın kuzeyinde maç yapacağı önemli günün büyük ilgi görmesi bekleniyor. Etkinlik Piskobu Muhtarlığı, Kourion Episkopi Spor Kulübü, Apollon Episkopi Spor Kulübü, Yalova Spor Kulübü ve Mertekci ailesinin plaketleri sunmasıyla saat 16.00’da Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda başlayacak. 

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