Piskobulular Mertekci anısına oynadılar

Yalova Spor Kulübü ile Piskobu’da bulunan 3 takımın karmasından oluşan master takımları Piskobu’da Tahsin Mertekci anısında oynadı. Maçı 3-1’lik skorla Piskobu Masterleri kazandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yalova-Piskobu Masterleri Tahsin Mertekci Anı Maçında gülen taraf 3-1’lik skorla Piskobu Masterleri oldu. Yalova’nın kurulduğu topraklarda ve 1974’ten önceki sahasında gerçekleştirilen anı maçı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Maç öncesinde Piskobu Muhtarlığı tarafından Yalova Spor Kulübüne plaket verildi. Piskobu Muhtarlığı ayrıca vefat etmiş eski Piskobulu 3 futbolcunun ailesine de plaket takdim etti.

Yalova Spor Kulübü eski başkan ve futbolcularından Kadir Dağcan karşılaşma öncesi yaptığı konuşmada, “Bu organizasyon geleneksel şekilde devam edecektir. Tahsin Mertekci Piskobu’dan ayrıldığında henüz 7 yaşındaydı. Fakat yıllar sonra buraya gelip bağlantılar kurdu ve şu an burada onun anısına maç yapıyoruz. Katılan herkese teşekkür ederiz. Bostancı’yı da siz eviniz olarak bilin. Her zaman kapılarımız açıktır” dedi.,

Piskobu muhtarı Lefkios Prodromou da yaptığı konuşmada söz konusu organizasyona her yıl devam edeceklerini söyledi. Prodromou böyle bir etkinlik düzenlemekten olan memnuniyetini dile getirdi. Karşılaşma sonunda futbolcular birlikte tatlı yedi ve sohbet etti.