Piskobulu: Sporumuzu yaşatmalıyız

Bayar Piskobulu, “Futbolumuz için olması gereken ne ise yapmamız gerekir. Spordan uzak kalmak spora ilgiyi azaltacaktır. Bu nedenle de sporumuzu yaşatmalıyız.” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, spor adamları da sosyal medyada konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar.

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu’nunsosyal medyada yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

“Kıbrıs Türk futbolu için olması gereken ne ise onu yapmamız gerekir. Çünkü hayat hep böyle kalacak değildir.

Bugünden sonra spordan uzak kalmak sporumuza olan ilgiyi daha da azaltacaktır. Bu nedenle de sporumuzu yaşatmak için hep beraber mantıklı şekilde hareket etmeliyiz.”