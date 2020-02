Piskobulu sert çıktı

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu,Gençlik Gücü'ne 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında sert bir açıklama yayınlarken, "Futbolun katili olmayın; tükenmişliği yaşayan futbolumuza bir balta da siz vurmayın.” ifadelerini kullandı

K-Pet Süper Lig'in 20. haftasında Lefkoşa'da oynanan maçta Gençlik Gücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Doğan Türk Birliği'nin kulüp başkanı Bayar Piskobulu, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Piskobulu açıklamasında sadece Gençlik Gücü maçı değil birçok maçla ilgili DTB'ne karşı yapılan hakem hatalarını gündeme getirerek "Futbolun katili olmayın; zaten ülkede bitmiş tükenmişliği yaşayan futbolumuza da bir balta da siz vurmayın. Verilen emeklere saygı duyun. Futbol zaten tükenmişliği fazlasıyla yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Bayar Piskobulu'nun açıklaması şöyle:

"Öncelikle şunun bilinmesini isterim bu yazı kimseyi hedef göstermek için değildir. Sporun içinde olan ve bizler gibi olmazsa olmazımız olan bazı spor yazarları, Merkez Hakem Kurulundaki arkadaşlar ve tüm yetkililer için yazdığımı belirtip; dişleri sıkarak bekle be Bayarcık da görün sen diyecekler olacağını bilerek yoruma açık kısımları kapatıyorum. Yetersizliğe sığınanlar varsa yetersizliğin gereksinimleri çözüm odaklı bertaraf edilmezse herkesin verdiği emeklere yazık olur ve ölmüş bitmiş futbolumuz her geçen gün daha da yerin dibine girer. Futbolun içinde olduğum günden beri hep niyete baktığıma, art niyetin olmadığına inanırdım. Her zaman ağzımdan acı bir söz çıkmamasına çok dikkat etmişimdir. Herkesin değil ama belli bir kesimin art niyeti olduğuna ve yetersizliğin önüne geçememedeki niyete artık kötü niyet diye kanaat getirdim. Gülen yüzlerin dostane tebessümlerin ardından kendi yaptıkları işe saygı göstermedikleri gibi başkalarına da göstermiyorlar. İlk devre YAK,Cihangir,Mağusa maçlarını kaybettik. Suçu kendimizde aradık. Gerek biz atamadık gerekse rakip bizden daha iyi idi. Ama Çetinkaya maçında 1,5 metre içerdeki müdahale dışarıya çıkartılırsa, 2. devre YAK maçında dışardaki müdahale içeriye taşınırsa, Göçmenköy maçında su içen el ile müdahale ki birçok değişik yoruma neden oldu neden içeriye taşınmaz.

Başka takım futbolcuları tekme tokat girerken sarı kartlar ile geçiştirmek, görmedim deniyorsa, başka bir maçta topa elle vurulup penaltı verilmiyorsa, dönen top penaltı verilmeyen takım leyhine penaltı oluyorsa; GG maçında rakip takıma bu kadar yere yatmada oyunu çalmaya (saygı ve terbiye seviyesi aşılarak) müsamaha edilirse, buz gibi gol verilmezse niyetler hakkında artık şüphe ederim. Ben kötü olabilirim ama Çetinkaya maçındaki gibi bana o şansı vereceksin.Ben değerlendirmezsem o benim hatam olur. Futbolun katili olmayın; zaten ülkede bitmiş tükenmişliği yaşayan futbolumuza da bir balta da siz vurmayın. Verilen emeklere saygı duyun. Futbol zaten tükenmişliği fazlasıyla yaşıyor. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu Ercan – İstanbul seferleri çok yoğundur. Saygısızlığa gerek yok çünkü herkesin bir sabır sınırı vardır.Yok olmaya kendi egolarınız için daha fazla çanak tutmayın ."