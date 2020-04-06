Piskobulu: Sabrın sonu selamet

“Evde kal” kampanyasına destek veren Bayar Piskobulu, “15 gün evde nasıl kalacağız, derken 24 gün oldu. Demekki neymiş sabrın sonu selamet olacak.” açıklamasını yaptı

Özgür GÖKSEL Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı sokağa çıkma yasağı alması sonrasında vaktini evde geçiren vatandaşlar arasında Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu da yer alıyor. “Evde kal” kampanyasına destek veren Bayar Piskobulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara sabretmelerini tavsiye ederken, “Sabrın sonu selamet” ifadelerini kullanarak şu açıklamayı yaptı. “İlk başlarda 15 gün evde nasıl kalacağız, derken şimdi 24 gün oldu. Boşu boşuna çığırtkanlık yaptık. Demek ki neymiş sabrın sonu selamet olacak.”