Piskobulu: Hedefimiz şampiyonluk

K-PET Süper Lig'de ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği'nin kulüp başkanı Bayar Piskobulu, ikinci devre ole ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayar Piskobulu'nun açıklamaları şöyle:

"Doğan Türk Birliği olarak ilk devreyi hedeflendiğimiz puanın 5 - 6 puan gerisindeyiz. Ama ben takımımın orta bölüm hariç ilk devredeki performansından memnunum.

Ara transferde gerekli takviyeleri de yaparak, ikinci devrede şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyeceğiz. Bunun için de devre arasında Acapulco Otel'de kamp da yaparak sıkı bir şekilde çalışacağız."