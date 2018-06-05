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Piskobulu güven tazeleyecek

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Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği yönetim kurulu istifa ederken, Bayar Piskobulu, yeniden başkan adayı olacak. Kulüp başkan adaylığı için ismi geçen Murat Girgen ise tüzükteki 1 maddeye uymadığı için aday olamadığını açıkladı

Piskobulu güven tazeleyecek
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Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği yönetim kurulu 30 Mayıs akşamı yaptığı toplantıda istifa kararı aldı.

18 Haziran akşamı yapılacak olan olağan üstü genel kurulda yeniden başkan adayı olup üyelerin onayı isteyecek olan Bayar Piskobulu, yaptığı açıklamada, yarım kalmış ve başlamamış projeleri tamamlamak istediklerini söyledi.

GİRGEN: GEÇTİĞİMİZ GÜN ÖĞRENDİM

Bu arada daha önce kulüp başkan adaylığı için ismi geçen Murat Girgen, kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikten dolayı başkan adayı olamayacağını açıkladı.

Murat Girgen, Doğan Türk Birliği kulüp başkan adayı olmak için 12 maddeden sadece 1 maddeye uymadığı için aday olamadığını açıkladı. Girgen üniversite ve dengi okul mezunu olma şartı nedeniyle kulüp başkan adayı olamayacağını geçtiğimiz gün öğrendiğini, bu nedenle de aday olmadığını sözlerine ekledi.

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