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Piskobulu: Engelleniyoruz

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Bayar Piskobulu, yaşadıkları tesis sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunurken, tesis için her girişim yaptıklarında bir yerlerden engellendiklerini ve konuyu ileriye taşıyamadıklarını söyledi

Piskobulu: Engelleniyoruz

Necati KÜLAHLILAR

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, özelde Doğan Türk Birliği'nin genelde ise Girne kulüplerinin yaşadıkları tesis sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu memlekette hiçbir şey olmaz

Bayar Piskobulu'nun katıldığı radyo programındakiaçıklamaları şöyle:

"Doğan Türk Birliği olarak tesis yapmak için gerekli proje ve parası vardır. Ancak tesis için her girişim yaptığımızda bir yerlerden engelleniyoruz. Bu konuyu ileriye taşıyamıyoruz. Çünkü bu memlekette hiçbir şey olmaz. Siyasiler Girne kulüplerini sevmezler.

Bu Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı ve Girne Halk Evi için geçerlidir. 2 takım, yürümenin dahi zor olduğu zeminde, aynı sahayı paylaşarak antrenman yapmak zorunda kalıyorlar. Ya da halı sahaya para verip antrenman yapıyoruz.

Bizim kulüp olarak bir bina projemiz vardır. Binanın temellerini, sponsorlarımızın katkılarıyla bu yıl içerisinde atacağız. Hedefimiz sene sonuna kadar binanın karkasına kadar ilerlemektir."

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