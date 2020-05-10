Piskobulu: En kötü şartlar Girne bölgesinde

K-PET Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nin kulüp başkanı Bayar Piskobulu, Girne bölgesindeki tesis sorununa yönelik açıklamalarda bulundu.

Bayar Piskobulu sosyal medyada yaptığı açıklamalarında, “Girne bölgesi tesis konusunda en kötü şartlara sahip bölgedir.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü olarak tesis yapmak için hazır toplanmış paramız vardır. Yetkililer bizlere sadece arazi göstersinler. Devletin para harcamasına kaynak aramasına da gerek yoktur. Biz kendi tesisimizi kendimiz yapacağız.”